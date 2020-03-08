رياضة | التشكيل الرسمي لكلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لكلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام إنتر ميلان على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل السيدة العجوز.

يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل إقتناص الصدارة مرة أخرى من لاتسيو.

بينما يحاول إنتر ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل اللحاق بالمراكز الأولى في الدوري الإيطالي.

حيث أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.

خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.

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خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.

بينما أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.

خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل يوفنتوس وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.