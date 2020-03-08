رياضة | زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم نظيره ريال بيتيس بمعقل الأخير "بينيتو فيامارين" في اللقاء اللذي سيجمع الفريقين لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وكشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد تشكيلة فريقه للمباراة، والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - إيدير ميليتاو.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - .

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: ألفونس أريولا - فيرلان ميندي - فيديريكو فالفيردي - ماريانو دياز - جاريث بيل - خاميس رودريجيز - رودريجو جوس.

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فيما جاء تشكيل ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جويل روبليس.

خط الدفاع: إيمرسون - مارك بارترا - سيدني - أليكس مورينو.

خط الوسط: إدجار - أندرياس جواردادو - سيرجيو كاناليس - خواكين سانشيز - نبيل فقير.

خط الهجوم: لورين مورون.

ويجلس على مقاعد بدلاء بيتيس: أليكس مارتين - عيسى ماندي - بيدزارا - جويدو - كارلوس ألينيا - كريستيان تيو - بورخا إيجلاسياس.

تنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليجا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة، والذي فاز بالأمس على ريال سوسيداد.