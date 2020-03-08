رياضة | العطار شارك في التدريب الاخير للنصر استعداد للزرقا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العطار شارك في التدريب الاخير للنصر استعداد للزرقا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللاعب الصاعد محمد العطار ميدو في التدريب الأخير لفريق كرة القدم لنادي النصر تحت قيادة سيد عيد المدير الفني لنادي النصر الرياضي، وذلك في اطار استعدادت نادي النصر لمباراتة الهامة بالدوري الممتاز "ب" امام نادي الزرقا علي ملعب مركز شباب ميت الخولي.

وشارك اللاعب ميدو العطار الوافد الجديد من "نادى انبى" لنادي النصر فى تمرينات اليوم استعداداً لمبارة الزرقا بالدورى الممتاز "ب" .

وتعتبر المبارة هامه بالنسبة لنادي النصر لكى يدخل فى المنافسة من جديد حتي يتمكن من العودة بقوة الى الدورى الممتاز "أ" في ظل تكاتف ووحدة جميع اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والدعم الدائم لهم من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق.

الجدير بالذكر ان "ميدو العطار" قد سبق لة تسجيل هدفين فى المبارة السابقة بين نادي النصر ونادي الزرقا فى دور ال ٦٤ من الدوري الممتاز "ب" مما ساعد فريق نادي النصر فى الفوز بالمباراة والإشادة بميدو العطار من قبل الجهاز الفني والإداري وزملائه اللاعبين ومجلس إدارة نادي النصر علي تميزة الدائم ودورة البارز في فوز النادي بتلك المباراة.