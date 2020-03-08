رياضة | أهلي جدة يفتقد حارس مرمى فريقه لمدة أسبوعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يفتقد حارس مرمى فريقه لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب حارس فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، محمد العويس عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذلك بعد أن تعرض العويس لكسر في إصبع اليد، وتقرر أن يغيب لمدة أسبوعين عن المشاركة مع الفريق.

جدير بالذكر أن محمد العويس قد تغيب عن الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي 2019، بعد أن تعرض لكسر في عظمة الخد، وخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية في مدينة ميونخ بألمانيا.

وبالتالي سيغيب العويس عن الثلاث لقاءات المقبلة للفريق، أمام التعاون في الدوري، والنصر في نصف نهائي كأس الملك، والحزم في الدوري، وسوف يخضع لفحص آخر بعد ذلك لمعرفة مدى جاهزيته.