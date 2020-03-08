رياضة | خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمني قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، النفس بخوض مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وخرج الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدة قائلا: " قرار نهائي، استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي و الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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وكان علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد أن ملعب الاستاد لن يكون جاهزًا لاستضافة أي مباريات، نظرًا لانه سيتم إغلاقه خلال شهر أبريل المقبل لأعمال الصيانة، لزرع النجيلة الصيفية وهو أمر تم الاتفاق عليه مع إحدى الشركات العالمية.

وتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي على حساب الترجي التونسي، ليضرب موعدا لملاقاة فريق الرجاء المغربي، في حين تأهل الأهلي على حساب صن دوانز الجنوب إفريقي، ليواجه فريق الوداد المغربي، وذلك في الأول من مايو.