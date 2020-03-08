رياضة | بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "الأولد ترافورد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ليقترب ليفربول خطوة جديدة من حسم لقب البريميرليج بالموسم الحالي.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الأولي شباك مانشستر سيتي عن طريق اللاعب أنتوني مارسيال بالدقيقة 30 من زمن اللقاء، وأضاف سكوت ماكتومناي الهدف الثاني بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي:

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي والذي يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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يتبقي لفريق ليفربول 9 مباريات بالدوري الإنجليزي بإجمالي نقاط متاحة (27 نقطة)، بينما يتبقي 10 مباريات لمانشستر سيتي بـ (30 نقطة).

ماذا يحتاج ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

يحتاج ليفربول للفوز في المباراتين القادمتين ضد إيفرتون وكريستال بالاس وحصد (6 نقاط) للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يصل رصيده في هذه الحالة لـ 88 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه مانشستر سيتي حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية 87 نقطة.

ويواجه ليفربول فريق إيفرتون بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم 16 مارس المقبل، بينما يلتقي مع فريق كريستال بالاس بالجولة 31 بالبريميرليج يوم 21 من الشهر نفسه.

ولم يتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989 / 1990.