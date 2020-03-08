رياضة | اليونايتد يلقن السيتي الدرس الثالث هذا الموسم ويقرب ليفربول من لقب البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يلقن السيتي الدرس الثالث هذا الموسم ويقرب ليفربول من لقب البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أنطوني مارسيال هدف فريق مانشستر يونايتد الأول في اللقاء بعد تمريرة رائعة من البرتغالي برونو فيرنانديز في الشوط الأول، وأحرز ماكتوميناي هدف الفريق الثاني في الدقيقة 96 قبل نهاية المباراة.

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق ليفربول صاحب الصدارة.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة لمانشستر سيتي هذا الموسم من مانشستر يونايتد، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وانتصر في مباراة الإياب بالكأس بنتيجة هدف نظيف بالرغم من خروجه بسبب الهزيمة في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.