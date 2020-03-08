رياضة | بعد المشاركة في ديربي مانشستر.. رحيم سترلينج ينضم لقائمة الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد المشاركة في ديربي مانشستر.. رحيم سترلينج ينضم لقائمة الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى الآن أحداث مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، في اللقاء المقام بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم مانشستر يونايتد حتى الآن بهدف نظيف، سجله الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 30 من صناعة زميله البرتغالي برونو فيرنانديز.

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وبمشاركة الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي، وصل اللاعب للمباراة رقم 250 له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح سترلينج رابع أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا العدد من المباريات، بعمر 25 عاما و91 يوما.

ويسبق سترلينج الثلاثي، جاريث باري، والذي وصل لهذا العدد بسن 25 عاماً و37 يوماً، وجيمس ميلنر بسن 24 عاماً و293 يوماً، ثم واين روني، أصغر من وصل لهذا الإنجاز بسن 24 عاماً و119 يوماً.