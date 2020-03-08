رياضة | مواجهات قوية لسيراميكا وبتروجت والداخلية والمريخ بالجولة 17 للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لسيراميكا وبتروجت والداخلية والمريخ بالجولة 17 للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر الإثنين، منافسات الجولة 17 للمجموعة الثانية، بدورى القسم الثاني بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مواجهات هذه الجولة الهامة ..

1- الترسانة مع سيراميكا



يحل فريق سيراميكا متصدر المجموعة بقيادة هيثم شعبان برصيد 31 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الترسانة صاحب المركز قبل الأخير بقيادة شاكر عبد الفتاح برصيد 14 نقطة، في مواجهة صعبه، حيث يأمل سيراميكا في الفوز للحافظ على القمة، بينما يسعى الترسانة إلى الفوز للهروب من النفق المظلم، وحقق فريق سيراميكا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول .

2- كوكاكولا مع الداخلية



في مباراة متكافئة تجمع بين فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 18 نقطة مع فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 28 نقطة، ويدخل فريق كوكاكولا اللقاء تحت شعار لابديل عن الفوز لتحسين وضع الفريق، فيما يسعى الداخلية مواصلة انتصاراته للاقتراب من القمة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

3- القناة مع بتروجت



يلتقي فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة تامر مصطفى برصيد 21 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثالث بقيادة علاء عبد العال برصيد 28 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز بتروجت الفوز بهدفين نظيفين.

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4- منتخب السويس مع جمهورية شبين



يلعب فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع بقيادة أشرف خضر برصيد 24 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع بقيادة سمير كمونه برصيد 21 نقطة، وحقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.

5- الزرقا مع النصر



يواجه فريق الزرقا متذيل المجموعة بقيادة محمدحسن برصيد 9 نقاط لقاء صعب فريق النصر صاحب المركز الخامس بقيادة سيد عيد برصيد 22 نقطة، وتقام المباراة على ملعب مركز شباب ميت الخولي، وفاز النصر على الزرقا بهدف دون رد في الدور الأول.

6- النجوم مع المريخ



يلتقي فريق النجوم صاحب المركز السادس بقيادة أحمد ساري برصيد 21 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 15 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- بنروجت 28 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النصر 22 نقطة

6- النجوم 21 نقطة

7- جمهورية شبين 21 نقطة

8- القناة 21 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط