رياضة | رقم مميز لأنتوني مارسيال في ديربي مانشستر

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عبد القادر عرابي

تدور حالياً أحداث مباراة ديربي مدينة مانشستر، بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في اللقاء المقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، في إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير النتيجة لتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد، سجله المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 30، بصناعة زميله البرتغالي برونو فيرنانديز.

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وبحسب شبكة أوبتا الإحصائية، استطاع الفرنسي التسجيل في مباريات ديربي مانشستر للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يصل لهذا الإنجاز من قبل، سوى المهاجم الفرنسي الكبير إيريك كانتونا، الذي سجل في خمس مباريات متتالية للديربي، بين عامي 1993 و 1996.