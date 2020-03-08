رياضة | لايبزيج يعلن عدم تغيير موعد مباراة توتنهام وبحضور جماهيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يعلن عدم تغيير موعد مباراة توتنهام وبحضور جماهيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم مساء اليوم الأحد إقامة مباراته مع توتنهام الإنجليزي في إطار دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، في موعدها المقرر بعد غد الثلاثاء بحضور جمهور.

وقال النادي على تويتر:" لا نزال نتبادل الآراء بشكل مكثف مع السلطات الصحية وحسب الموقف الراهن فليس هناك ما يهدد إقامة المباراة بحضور جمهور يوم الثلاثاء".

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ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 40 ألف شخص إلى المباراة.

يأتي ذلك على الرغم من أن وزير الصحة الألماني ينس شبان وزير الصحة الألماني كان قد نصح في وقت سابق من اليوم بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يرى أن مثل هذه الفعاليات لا تزال تحدث على نحو متردد للغاية، وقال لـ (د.ب.أ): "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة، يتعين علينا تغيير ذلك سريعا".