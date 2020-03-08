رياضة | الثلاثاء.. وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس المقبل فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة، يوم الثلاثاء المقبل 10 مارس على أن يكون الافتتاح يوم 12 من نفس الشهر.

وتشارك فى البطولة 12 دولة وهي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسينغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.

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ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل، والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية

وأشار أمين على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.

وأضاف أمين من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية.