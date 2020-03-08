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رياضة | بعد الهزيمة ضد تشيلسي .. أنشيلوتي يتعرض لأثقل هزيمة منذ خمس سنوات

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تعرض فريق إيفرتون الإنجليزي لهزيمة منكرة أمام مضيفه تشيلسي برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة 29 من الممتاز، والذي شهده ملعب ستامفورد بريدج.

وجاءت أهداف تشيلسي الأريعة بواسطة الرباعي بيدرو رودريجيز وماسون مونت وويليان وأوليفيه جيرو.

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وتعرض أنشيلوتي للهزيمة برباعية نظيفة، للمرة الأولى في مسيرته، منذ شهر فبراير عام 2015.

وخسر أنشيلوتي برباعية أمام فريق أتليتيكو مدريد، حينما كان يشرف على تدريب فريق الإسباني.

وتراجع إيفرتون للمركز الثاني عشر بعد تلك الهزيمة برصيد 37 نقطة، بينما حافظ تشيلسي على تواجده في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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