رياضة | بعد الهزيمة ضد تشيلسي .. أنشيلوتي يتعرض لأثقل هزيمة منذ خمس سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة ضد تشيلسي .. أنشيلوتي يتعرض لأثقل هزيمة منذ خمس سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق إيفرتون الإنجليزي لهزيمة منكرة أمام مضيفه تشيلسي برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهده ملعب ستامفورد بريدج.

وجاءت أهداف تشيلسي الأريعة بواسطة الرباعي بيدرو رودريجيز وماسون مونت وويليان وأوليفيه جيرو. Advertisements وتعرض أنشيلوتي للهزيمة برباعية نظيفة، للمرة الأولى في مسيرته، منذ شهر فبراير عام 2015. وخسر أنشيلوتي برباعية أمام فريق أتليتيكو مدريد، حينما كان يشرف على تدريب فريق ريال مدريد الإسباني. وتراجع إيفرتون للمركز الثاني عشر بعد تلك الهزيمة برصيد 37 نقطة، بينما حافظ تشيلسي على تواجده في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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