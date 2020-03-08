رياضة | طنطا يواجه وادي دجلة في الممتاز تحت الأضواء الكاشفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يواجه وادي دجلة في الممتاز تحت الأضواء الكاشفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طنطا مع وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث ستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة والنصف مساءا بدلا من الثانية والنصف عصرا، علي ملعب نادي طنطا الرئيسي.

وبدأ طنطا في الاستعداد لدجلة تحت الأضواء الكاشفة، حيث خاض التمرين ليلا، ويعلق الجهاز الفنى واللاعبون ومجلس الإدارة والجماهير الأمال العريضة فى تحقيق الانتصار واقتتاص ال3 نقاط، ليزيد الفارق بين طنطا صاحب 15 نقطة وبين دجلة صاحب 14 نقطة إلى 4 نقاط فى حالة تحقيق الفوز.

وقد تأكد غياب كلا من محمود كابونجا، وحامد حمدان، واحمد سعيد أوكا، هشام شعبان للإصابة و غياب محمود مسعود لحصوله على 3 إنذارات.