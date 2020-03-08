رياضة | تعادل بروكسي مع شبراخيت في ترقي البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل بروكسي مع شبراخيت في ترقي البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق بروكس مع فريق شبراخيت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب الحرية في افتتاح مباريات دوري الترقىلمجموعة البحيرة.

خاص فريق بروكس اللقاء بشكيل تكون من عبد الحليم محروس، أحمد إبراهيم،وليد سعد، محمود عبد الوهاب، محمود سعيد، محمد رفعت، محمود المتولى،

مختار عبد الفتاح، أحمد ربيع، عيد محمد،أحمد محمود

وتواجد في البدلاء،ظخالد أحمد، أيمن فايز، محمد مصطفى، كريم مسعد، محمود خالد، محمود إبراهيم

، ابراهيم صابر.

بينما خاض فريق شبراخيت اللقاء بشكيل تكون من هانى السيد، أحمد عبد الوهاب، طاهر السعيد، حماده أبو اليزيد، محمد أحمد، محمد صبحي ، أحمد فوزى، حسن محمد، المعتز بالله السعيد، سعيد فوزى،محمد جمال.

وتواجد في البدلاء، محمد مظلوم، عمر فتحي، محمد حمدين، على حجاج، عيد رمضان، محمد جمال،

محمد رمضان.

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انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف وتقدم محمد صبحي لفريق شبراخيت من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وتعادل أحمد ربيع لبروكس من ضربة جزاء٠

وكان فريق الدلنجات تعادل مع فريق أبو المطامير بهدف لكل منهما.

وتقام يوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية على ملعب دمنهور ..

1- بروكس مع الدلنجات

2- شبراخيت مع أبو المطامير

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

1- الدلنجات نقطة وحيدة

2- أبو المطامير نقطة وحيدة

3- شبراخيت نقطة وحيدة

4- بركس نقطة وحيدة