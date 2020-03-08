رياضة | ميلان يسقط في فخ الهزيمة أمام جنوى بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يسقط في فخ الهزيمة أمام جنوى بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جنوه صفعة إلى مضيفه ميلان، وأنعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1 اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، صاحب المركز السادس في ترتيب المسابقة، المؤهل للأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد جنوه، الذي ودع مراكز الهبوط، إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر.

Advertisements

وافتتح جوران بانديف التسجيل لجنوه مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما تكفل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بتسجيل هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 77.

وعزز سامبدوريا حظوظه في الاستمرار بالمسابقة، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه فيرونا، إلى فوز مستحق 2 - 1.

وارتفع رصيد سامبدوريا إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين توقف رصيد فيرونا عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وبادر فيرونا بالتسجيل عن طريق ماتيا زاكايني في الدقيقة 32، لكن سامبدوريا رد بهدفين حملا توقيع نجمه المخضرم فابيو كالياريلا في الدقيقتين 77 و86 من ركلة جزاء.