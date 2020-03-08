اونلاين | بث مباشر إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

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* مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - دانيلو.

الوسط: ميراليم جانيتش - آرون رامسي - بليز ماتويدي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - خوان كوادرادو - باولو ديبالا.

- أما إنتر ميلان فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فريج - كريستيانو بيراجي.

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الوسط: كريستيان إريكسن - نيكو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز.

* مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر :

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر إنتر ميلان، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، وتبدأ المباراة في العاشرة إلا ربع مساءًًً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس :

بث مباشر إنتر ميلان ويوفنتوس كورة ستار كورة أون لاين kora extra إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بدون تقطيع، حيث يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان للمرة 237 وسيكون لقاء اليوم رقم 174 في مسابقة الدوري الإيطالي بين اثنين من أكثر الأندية الإيطالية نجاحًا في تاريخ الكالتشيو. وخلال 173 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، فاز يوفنتوس في 83 مباراة في حين لم يتمكن إنتر ميلان من الفوز إلا في 46 مرة.ويحتل يوفنتوس المركز الثاني خلف لاتسيو برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

* مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر :

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تنطلق مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم.