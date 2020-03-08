اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم bein sport بث مباشر مباراة الريال hd| يلا realمشاهدة هدف بنزيما| لايف مباراة ريال مدريد kooora

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بث مباشر يلا شوت يحل نادي ريال مدريد KORA STAR ضيفاً ثقيلا على نظيره ريال بيتيس، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون KORA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني الممتاز

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره ريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره ريال بيتيس على قناة BEIN SPORTS HD 3.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد :

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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ميليتاو.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.