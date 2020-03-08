اونلاين | بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

مشاهده مباراه إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

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تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: كوادرادو، ديبالا، رونالدو

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

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خط الدفاع: دييجو جودين ، ميلان سكرينيار ، ستيفان دي فريج ؛ كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن ، نيكو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: آشلي يونج ؛ روميلو لوكاكو ، لوتارو مارتينيز.

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ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 60 نقطة، بينما يأتى إنتر ميلان للمباراة وهو في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

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