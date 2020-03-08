الامارات | نبيل معلول في دمشق تمهيداً للإشراف على المنتخب السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول في دمشق تمهيداً للإشراف على المنتخب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المدرب التونسي نبيل معلول الى دمشق اليوم الأحد للاجتماع بالاتحاد السوري لكرة القدم ووضع اللمسات الأخيرة على عقد تدريبه منتخب سوريا الأول.

ولم يرشح عن اتحاد الكرة السوري أي إشارة إلى مضمون العقد ومدته واكتفى بالقول على صفحته الرسمية انه "سيصار لتوقيع عقد رسمي معه كمدير فني لمنتخبنا الوطني خلال أيام"".

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وسيخلف معلول المدرب السابق فجر إبراهيم الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي بعد ان قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

ويتصدر المنتخب السوري مجموعته بعد ست جولات بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفليبين و3 لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

وسيلعب الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف وغوام والصين، لكن الموعد لم يحدد بعد أن قررت اتحادات غرب آسيا الأحد إرجاء مباريات التصفيات بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، وذلك بانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا