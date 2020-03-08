شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحافظ على صدارته للبوندسليجا بفوزه على أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ​بايرن ميونخ​ على ضيفه ​أوجسبورج بهدفين دورن رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من ​الدوري الألماني​ لكرة القدم «بوندسليجا».

وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

في المقابل، تجمد رصيد أوجسبورج، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 53، فيما أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليواصل الفريق البافاري انتصاراته في المسابقة، محققًا فوزه الرابع على التوالي بالبطولة.