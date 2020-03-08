شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال أحمد شوبير، مقدم برنامج سوبر تايم، على قناة أون تايم، إن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون على استاد القاهرة الدولي.
ويلتقي المارد الأحمر مع الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي في لقائي الإياب بنصف النهائي القاري في مايو المقبل.
وكان من المنتظر أن يتم غلق استاد القاهرة منتصف أبريل المقبل لمدة 3 شهور لتجديد أرضية الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.