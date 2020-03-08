شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد شوبير، مقدم برنامج سوبر تايم، على قناة أون تايم، إن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي المارد الأحمر مع الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي في لقائي الإياب بنصف النهائي القاري في مايو المقبل.

وكان من المنتظر أن يتم غلق استاد القاهرة منتصف أبريل المقبل لمدة 3 شهور لتجديد أرضية الملعب.