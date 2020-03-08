شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقسو على إيفرتون برباعية فى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشيلسي فوزاً هاماً واكتسح ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليعزز مركزه الرابع، في ظل الصراع الشرس على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ورفع النادي اللندني رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، متقدماً بفارق خمس نقاط عن ولفرهامبتون الخامس وشيفيلد السادس، علما أن الأخير يملك مباراة مؤجلة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف جاره سيتي في دربي مانشستر لاحقا اليوم.

وتناوب كل من مايسون ماونت (14)، الإسباني بيدرو (21)، البرازيلي ويليان (51) والفرنسي أوليفيه جيرو (53) على تسجيل أهداف تشيلسي الذي عوض تعادله المخيب (2-2) مع بورنموث في المرحلة السابقة.

أما إيفرتون الذي يطمح أقله لتحقيق المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «بوروبا ليج»، فقد تضاءلت آماله بعد الخسارة الثالثة تحت إشراف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي استلم المهام في أواخر ديسمبر مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وبقي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.