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الاتحاد يجهز البدري للوحدة.. وكورونا يهدد البطولة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تحسم اللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال إقامة دور نصف النهائي في موعده المحدد سلفا أو تأجيله حتى إشعار آخر على خلفية منع الجمهور من الحضور بسبب الخطوات الاحترازية التي تمنع من تفشي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة حددت مواعيد مواجهة الذهاب بين الشباب والاتحاد بتاريخ 16 مارس في العاصمة الرياض على ملعب نادي الشباب، على أن تكون موقعة الإياب في 5 أبريل في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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وخصص المدير الفني للفريق الأول الكروي بالاتحاد فابيو كاريلي حصصا لياقية مكثفة للمحترف التونسي أنيس البدري بهدف رفع معدله اللياقي ولا سيما بعد غيابه عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة الحزم الأسبوع الماضي في الدوري لمدة تجاوزت أسبوعين.

ميدانيا بدأ الفريق مساء أمس استعداداته الفعلية لمواجهة الوحدة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكانت التدريبات تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية وسط غياب قائد الفريق كريم الأحمدي الذي يخضع لجلسات علاجية للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

واعتمد كاريلي استراتيجية الاستقرار العناصري في لقاءاته المقبلة بحيث لا يكون هناك تغيير على التشكيل الأساسي إلا في حالتي الإصابة أو الإيقاف من خلال الطرد أو تراكم البطاقات الملونة، بهدف تيسير تطبيق نهجه وزيادة الانسجام بين اللاعبين.