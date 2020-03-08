الرياض تشهد انطلاق سباقات السعودية للراليات الصحراوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن روزنامة ومواعيد سباقات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2020 التي يستعد لتنظيمها الاتحاد انطلاقا من الرياض التي تستضيف الجولة الثانية خلال الفترة من 8 ــ 11 أبريل المقبل، فيما ستقام الجولة الثالثة في عسير من 8 - 20 يونيو 2020 ، والجولة الرابعة في القصيم من -1 3 أكتوبر 2020، والجولة الخامسة في الشرقية من 12-14 نوفمبر 2020، وأخيرا الجولة السادسة في نيوم من 1-5 ديسمبر 2020.

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وتواصل البطولة التي أنشئت في عام 2019 النجاح جولة بعد جولة، حيث جذبت نخبة المنافسين في الراليات الصحراوية في المنطقة، كما يتواصل الاهتمام بالراليات الصحراوية في المملكة بعد استضافة رالي داكار في يناير الماضي.

واستضافت مدينة حائل الجولة الأولى لهذا الموسم مطلع شهر فبراير الماضي، وتوج بالمركز الأول السائق السعودي صالح العبدالعالي الذي يتصدر حاليا الترتيب العام الموقت للبطولة بعد هذا الفوز.

وكان السائق السعودي يزيد الراجحي فاز بالنسخة الأولى للبطولة على متن تويوتا هايلوكس، وعلى حساب صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في رالي داكار (13 مرة)، السائق الفرنسي استيفان بيترهانسيل. وفي الموسم الحالي وبعد انتهاء رالي حائل الدولي، يتصدر الإماراتي البلوشي الترتيب العام الموقت لفئة الدراجات النارية، كما يتصدر الدراج السعودي رياض العريفان الترتيب العام لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات (اكواد)، والسائق العبدالعالي في فئة السيارات.