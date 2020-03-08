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فرسان المطبقاني يتصدرون البطولة الكبرى للحواجز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

حصد فرسان المطبقاني للفروسية المراكز الأولى في أشواط البطولة الوطنية الكبرى العاشرة التي أقيمت بجدة تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وشارك الفرسان في مستويات مختلفة من المبتدئين إلى المحترفين إلى الهواة، ولفتوا أنظار الجماهير بسبب تمكنهم ومهاراتهم في ركوب الخيل، ليحصد كل من الفارس الإيطالي أنطونيو موروسو المركز الأول في الشوط الثاني بارتفاع 120 سم مفتوح، والمركز الرابع في الشوط الثالث بارتفاع 130 مفتوح، والدكتور محمد الإنديجاني المركز الأول في الشوط الثالث بارتفاع 130 سم مفتوح، ويفوز الفارس خالد هاشم بالمركز الرابع في الشوط الأول لليوم الأول بارتفاع 110 سم مفتوح، والمركز الثاني في اليوم الثاني لشوط الأشبال 18 عاما وأقل.

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من جانبه أعرب الفارس الإيطالي أنطونيو موروسو عن سعادته بالفوز والحصول على المركز الأول خلال المشاركة في البطولة الوطنية العاشرة لقفز الحواجز. وعبر خالد هاشم الفائز بالمركز الرابع في أشواط الصغار عن شكره للاتحاد السعودي للفروسية على الدعم المستمر لهذه الرياضة، ولإقامة هذه البطولات الوطنية التي «تمنحه الثقة وتكسبه الخبرة لتمثيل المملكة في المحافل الدولية».

وأعرب الدكتور محمد الأنديجاني الفائز بالمركز الأول في الشوط الثالث عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة والفوز بالمركز الأول.

من جانبها ثمنت الفارسة أروى المطبقاني الدعم الكبير الذي تجده رياضة الفروسية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للنهوض بالرياضة في المملكة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، كما شكرت وزير الرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد على جهودهما الحثيثة في المجال الرياضي.