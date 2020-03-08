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الهلال الرابح الأكبر.. والشباب الأكبر فوزا بالجولة 21

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

بات الهلال الرابح الأكبر في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي شهد أحداثا مثيرة ونتائج تسجل تاريخيا.

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وفيما واصل الهلال سلسلة انتصاراته عندما فاز على الاتفاق ليصل للفوز السادس على التوالي، حقق الشباب النتيجة الأكبر في الجولة بعد تغلبه على العدالة برباعية نظيفة. أما التعاون فواصل نتائجه السلبية، حيث إنه لم يذق طعم الانتصار في آخر 7 لقاءات.

وسجلت جميع مباريات الجولة أهدافا ما عدا اللقاء الذي جمع الرائد بالفتح وانتهى سلبيا. وكانت النتيجة الأبرز فوز الفيصلي الأول على النصر في تاريخ لقاءات الفريقين ضمن دوري المحترفين، فيما عاد أبها للانتصار بعد 7 جولات من التعثرات.

ظواهر الجولة 21