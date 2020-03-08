شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة
بات الهلال الرابح الأكبر في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي شهد أحداثا مثيرة ونتائج تسجل تاريخيا.
وفيما واصل الهلال سلسلة انتصاراته عندما فاز على الاتفاق ليصل للفوز السادس على التوالي، حقق الشباب النتيجة الأكبر في الجولة بعد تغلبه على العدالة برباعية نظيفة. أما التعاون فواصل نتائجه السلبية، حيث إنه لم يذق طعم الانتصار في آخر 7 لقاءات.
وسجلت جميع مباريات الجولة أهدافا ما عدا اللقاء الذي جمع الرائد بالفتح وانتهى سلبيا. وكانت النتيجة الأبرز فوز الفيصلي الأول على النصر في تاريخ لقاءات الفريقين ضمن دوري المحترفين، فيما عاد أبها للانتصار بعد 7 جولات من التعثرات.
ظواهر الجولة 21
- كل اللقاءات شهدت أهدافا ما عدا لقاء الرائد والفتح.
- حقق الفيصلي فوزه الأول على النصر في دوري المحترفين.
- سجل أبها فوزه الأول بعد 7 جولات من التعثر.
- واصل التعاون نتائجه المخيبة محليا، حيث لم يفز في آخر 7 جولات.
- حقق الهلال فوزه السادس تواليا بعد فوزه على الاتفاق.
- فوز الأهلي أمام الفيحاء مع مدربه الجديد الصربي فلادان.
- ساهم يوسف الجبلي لاعب الفيصلي في فوز فريقه أمام النصر بصناعة هدفين، وواصل تفوقه خلال الشهر الماضي.
- شهدت الجولة احتساب 4 ركلات جزاء أهدرت كلها ما عدا ضربة وحيدة سجلها مهاجم الاتحاد بوني في مرمى الحزم.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الرابح الأكبر.. والشباب الأكبر فوزا بالجولة 21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.