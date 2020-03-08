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تأجيل مباريات الأندية السعودية آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالامبور قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس تأجيل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لغرب آسيا لشهري سبتمبر واكتوبر المقبلين، وتشمل مباريات للهلال والنصر والأهلي والتعاون، بسبب تهديدات كورونا.



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