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الخسارة الثالثة تدخل النصر دوامة المشاكل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أدخلت الخسارة الثالثة للنصر التي جاءت أمام الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، الفريق في دوامة من الحسابات، وفتحت باب المشاكل وتبادل الاتهامات داخل النادي العاصمي، بعدما اتسع الفارق مع الهلال المتصدر إلى 8 نقاط، كما أدت إلى خسارة لاعب الوسط بيتروس في اللقاء المقبل أمام الرائد.

وفيما ألمح بعض النصراويين إلى وجود مؤامرة داخل الفريق الذي يحمل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مثلما ألمح الإعلامي محمد الدويش، شكلت الخسارة ضربة موجعة للفريق الأصفر، ولا سيما أنها الأولى له منذ نوفمبر الماضي، وتسببت في قائمة طويلة من الخسائر.

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ودار جدل واسع في النصر، ووجدت الإدارة نفسها في حرج كبير أمام الجماهير، بعد إبعاد مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله عن الفريق، وإيجاد السبل نحو حل الخلاف مع مدرب الفريق قبل لقاء النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بجدة.

وكان رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكيت غرد بعد اللقاء في حسابه الرسمي بتويتر بالقول «‏جماهيرنا الغالية الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق. أعتذر منكم ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام».

وسجل الفيصلي في هذا اللقاء الفوز الأول له دوريا على النصر في تاريخ المنافسة، وسجلت المباراة النتيجة الأكبر في إجمالي الأهداف التي يتلقاها الفريق هذا الموسم في الدوري وهو الأقوى دفاعا.

توابع خسارة النصر: