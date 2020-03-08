شكرا لقرائتكم شوبير: ستاد القاهرة يستضيف مباراتى الأهلى والزمالك بنصف نهائى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق استضافة ستاد القاهرة الدولى لمباراتى الأهلى والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" قرار نهائي .. استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي و الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وصعد الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على فريق صن داونز الجنوب الأفريقي بنتيجة 3 -1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بينما تأهل الزمالك إلى نفس الدور بعد تخطى عقبة الترجى التونسى بنتيجة 3-2.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: ستاد القاهرة يستضيف مباراتى الأهلى والزمالك بنصف نهائى دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.