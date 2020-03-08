شكرا لقرائتكم الجبلاية: ستاد القاهرة يستضيف مباراتى الأهلى والزمالك بنصف نهائى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو استاد القاهرة على استضافة مباراتى الأهلي و الزمالك في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل ، و تأجيل تطوير أرضية استاد القاهرة .

ويلعب الرجاء المغربى مع الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب فى 8 أو 9 من الشهر نفسه فى القاهرة ، فيما يحل الأهلى ضيفاً أولاً على الوداد أحد يومى 1 أو 2 مايو، على أن تقام مباراة الإياب 8 أو 9 من الشهر نفسه، وتأهل الوداد المغربى لمواجهة الأهلى فى نصف النهائى بعد خسارته بهدف نظيف أمام النجم الساحلى فى تونس ليصعد بنتيجة اللقاءين "2/1".

أكد مسئولو استاد القاهرة أنه سيتم تأجيل طرح البذور الصيفية الخاصة بأرضية استاد القاهرة لموعد يحدد فيما بعد ، من أجل استضافة الاستاد لمباراتي الأهلي و الزمالك أمام الرجاء و الوداد بالبطولة الأفريقية.

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وكان الأهلى قد صعد إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقى بهدف لكل فريق، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

ولحق الرجاء المغربى بالزمالك فى نصف النهائى بعد الخسارة من مازيمبى بهدف وحيد، بعدما حقق الفوز ذهاباً بهدفين دون رد، وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجى التونسى فى مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.