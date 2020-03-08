شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراة طنطا ودجلة للسابعة والنصف مساء الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء القادم لتقام في تمام السابعة والنصف مساء بدلا من الثانية والنصف ظهرا.

وقام مسئولو نادى طنطا بتوفير بعض المعدات الخاصة للتصوير لمساعدة تقنية الفيديو خلال المباريات المرحلة المقبلة عقب تطبيق الـ"VAR" فى بطولة الدورى المصرى.

أعلن مسئولو نادي طنطا برئاسة فايز عريبي جاهزية النادي لتطبيق تقنية الـvar ، بعد زيارة مسئولين من اتحاد الكرة اليوم وقامو بعمل المعاينات تمهيداً لتطبيق تقنية حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة لفريق طنطا على ملعبه.

استقبل نادي طنطا بعض المسئولين من اتحاد الكرة والشركة المختصة بتطبيق تقنية الـvar وكان في إستقبالهم ياسر المعداوي مدير نادي طنطا ، وتم معاينة الأماكن الخاصة بوضع الكاميرات داخل الملعب لتطبيق التقنية ، لينضم الملعب إلى الملاعب المستضيفة لتقنية الفيديو.

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كما أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام زيارته لفريق طنطا يوم الأحد المقبل للإجتماع باللاعبين والفريق الأول للتعريق بتقنية حكم الفيديو وكيفية تطبيقها والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة ومتى يتم اللجوء لحكم الفيديو var.

شهدت مباراة طلائع الجيش وإنبي الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري.

تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي في سيارة الـvar و مصطفي مدحت حكم مساعد ، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و إنبي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري.

جاءت المباراة هادئة بين الطرفين ولم تشهد أي هجمات خطيرة على أي من مرمي الفريقين ، في أول مباراة بالدوري المصري تشهد رسميا تطبيق تقنية حكم الـvar.