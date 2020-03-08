شكرا لقرائتكم "بيراميدز موحد القطبين".. أهلاوى وزملكاوى في مدرجات الدفاع الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "سوبركورة" تواجد مشجع أهلاوى وأخر زملكاوى في مدرجات الدفاع الجوى لدعم فريق بيراميدز بعد التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق زاناكو الزامبي بمجموع المباراتين .

ينتظر بيراميدز بعد صعوده الفائز من مواجهة إنيمبا النيجيري وحوريا الغيني، المقرر أن يلتقيا اليوم في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما في نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1/1.