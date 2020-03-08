شكرا لقرائتكم شاهد.. ترقب حسام البدرى وجهاز المعاون للاعبى "بيراميدز" في مباراة زاناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "سوبركورة" لحظة تواجد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى وجهازه المعاون في مقصورة الدفاع الجوى حيث ظهرت عليهم علامات الترقب للاعبى بيراميدز بعد التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق زاناكو الزامبي بمجموع المباراتين .

ينتظر بيراميدز بعد صعوده الفائز من مواجهة إنيمبا النيجيري وحوريا الغيني، المقرر أن يلتقيا اليوم في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما في نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1/1.