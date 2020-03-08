شكرا لقرائتكم شاهد..وزير الرياضة والجناينى في وصلة ضحك مع المدير التنفيذي لـ"بيراميدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "سوبركورة" لحظة دخول أشرف صبحى وزير الرياضة وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة في وصلة ضحك مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز بمدرجات الدفاع الجوى بعد تأهل بيراميدز إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق زاناكو الزامبي بمجموع المباراتين .

ينتظر بيراميدز بعد صعوده الفائز من مواجهة إنيمبا النيجيري وحوريا الغيني، المقرر أن يلتقيا اليوم في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما في نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1/1.