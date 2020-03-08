شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في مباراة هامة للغاية بين الفريقين، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية.

وضمت التشكيلة كل من :-

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع : عمر كمال - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة – كريم العراقي.

خط الوسط : فريد شوقى - عمرو موسى – مفتاح طقطق – سعيدو سيمبوري - أحمد ياسر.

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خط الهجوم : محمود وادي.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ويحتاج المصري للفوز ولو بفارق هدف وحيد أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان العبور لنصف النهائي.

ويأمل الفريق البورسعيدي أن يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ليُحقق المفاجأة التي يتمناها جماهير بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

بينما فريق نهضة بركان يعتبر من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.