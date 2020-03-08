شكرا لقرائتكم تأجيل الجولة الثالثة من أبطال آسيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا بسبب التهديدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.

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ووفقا لبيان نشره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي فإنه سيتم نقل مباريات دور الثمانية إلى شهر سبتمبر، ونقل الدور قبل النهائي إلى أيام 14 و15 أكتوبر ذهاباً و28 و29 من ذات الشهر إياباً، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 نوفمبر للذهاب في الشرق و28 نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير.

وقدمت الاتحادات الوطنية مقترحات سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار بيان جديد في وقت لاحق حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.

وكان ممثلون عن الاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتمعوا في كل من دبي والدوحة حيث قاموا بتقديم مجموعة من المقترحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وجاء هذا الاجتماع بعد عقد اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور للاتحادات الوطنية الأعضاء.