شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. إقامة المباريات في بلغاريا دون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم الأحد، إقامة جميع مباريات الجولتين المقبلين من الدوري المحلي الأول للعبة الشعبية خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بسبب فيروس كورونا مع تأجيل المباريات في المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى.

وكشفت بلغاريا في وقت سابق يوم الأحدـ عن أول أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أراضيها.

وقالت السلطات في بلغاريا إنه تقرر تأجيل كافة الأحداث الرياضية في بليفين وغابروفو وهما الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس.

وسيشمل قرار الاتحاد البلغاري والذي جاء بناء على توصية من فريق العمل الخاص بالتصدي للفيروس في البلاد لقاء القمة المقرر في 14 مارس الجاري بين ليفسكي صوفيا وحامل اللقب لودوغوريتس.