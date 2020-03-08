جنوى يُسقط ميلان وبارما يهزم سبال في الدوري الإيطالي

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دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق "فوري" لمنافسات كرة القدم المحلية التي شهدت سقوط ميلان على أرضه أمام جنوى 1-2 في المرحلة 26 من الدوري، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.

وكان من المقرر ان تنطلق المباريات المقامة كلها من دون جمهور، بلقاء بارما وضيفه سبال عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش. لكن الموعد أرجئ بداية من دون سبب واضح، قبل ان تعود وتنطلق في موعد جديد عند الساعة 12:45 ت غ.

وحسم سبال اللقاء، محققا فوزه الثالث خارج ملعبه من أصل خمسة انتصارات بالمجمل هذا الموسم، وذلك بهدف وحيد سجله أندريا بيتانيا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء بعد الاحتكام الى تقنية الإعادة بالفيديو "في أيه آر".

وعلى ملعب "سان سيرو" في ميلانو، المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا حيث فرض منذ صباح الأحد حجر صارم من قبل الحكومة سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا، مني ميلان بهزيمته الأولى في معقله أمام جنوى منذ 29 نيسان/أبريل 2015، وذلك بهدفين للمقدوني غوران بانديف (7) وفرانشيسكو كاساتا (41)، مقابل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (77).

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وبهزيمته الثانية في المراحل التسع الأخيرة والعاشرة هذا الموسم، تجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، فيما بقي جنوى في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز الثامن عشر خلف سمبدوريا الفائز على ضيفه هيلاس فيرونا الثامن بهدفين للمخضرم فابيو كوالياريلا (77 و86 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده الى 9 أهداف، مقابل هدف لإميل أوديرو (32 خطأ في مرماه).

ومن المرجح أن الدوري يتوجه الى قرار التعليق بعد هذه المرحلة التي تختتم الإثنين بلقاء ساسوولو وبريشيا، وذلك استنادا الى ما كتبه رئيس رابطة لاعبي كرة القدم داميانو توماسي الذي اعتبر ان "وقف كرة القدم هو أكثر الأمور فائدة بالنسبة الى بلادنا حاليا (...) الفرق التي يجب تشجيعها حاليا موجودة في مستشفياتنا، في غرف الطوارئ"، في إشارة للمسعفين والعاملين في العناية الصحية.

ملخص مباراة جنوى وميلان:

ملخص مباراة بارما وسبال: