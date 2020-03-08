رسميًا.. مواجهة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية بدون جمهور بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين ، قرارا بإقامة مباريات الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" بدون حضور جماهيري.

وأفاد الخطاب رسمي أرسله الاتحاد العربي لكرة القدم إلى الأندية، ونشرته صحيفة البطولة المغربية، فإن مباريات الدور المقبل من البطولة ستكون بدون حضور جماهيري.

وقرر الاتحاد العربي إقامة المواجهة بدون جماهير، بسبب فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدول للتصدي له، وحرصًا من الاتحاد العربي على سلامة الجماهير، وفقًا للخطاب.

ومن المقرر أن يستضيف الرجاء نظيره الإسماعيلي يوم 15 مارس الجاري في إياب الدور قبل النهائي من البطولة العربية، بعدما تفوق الدراويش ذهابًا في الإسماعيلية بهدف نظيف.