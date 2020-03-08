محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
هنأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، منافسه زاناكو على الفوز والروح التي لعب الفريق بها.
وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية رغم الخسارة بهدف، مستفيدا من الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.
وقال تشاتشيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فضلت إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرًا بسبب خوض مباراة إنبي بالدوري بعد 3 أيام، ونخوض ٣ مباريات قوية بالدوري خلال ١٢ يوما فقط".
وأشار إلى أنه مع تأمين التأهل لنصف النهائي قرر الدفع بعناصر عائدة من إصابات مثل عمر جابر وعبده لومالا وأحمد أيمن منصور، وإسلام عيسى، موضحا أن تغيير التشكيل والدفع بالعناصر الأخرى تغير معه الأداء.
وأكمل: "المباراة المقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية ما تزال في بداية شهر مايو المقبل، وبالتالي الفريق أمامه متسع من الوقت للتحضير وخوض مباريات الدوري".
وفضّل تشاتشيتش إراحة عبدالله السعيد وإبراهيم حسن ومحمد حمدي بسبب الإجهاد.
وأضاف: "نسعى جديا للفوز في جميع اللقاءات المتاحة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري".
وأوضح أنه هدفه المنافسة على اللقب، مشددا على أن مباريات الدور الثاني لم تبدأ بعد وهناك نقاط كثيرة والفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بكل النقاط المتاحة أملا في التواجد بمركز مميز بجدول الترتيب.
واختتم: "بيراميدز يطمح لأن يكون قريبا من الأهلي والزمالك، والأمر ليس بالسهل بفضل القاعدة المتاحة للناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يوضح: لماذا دفع بالبدلاء أمام زاناكو بالكونفدرالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.