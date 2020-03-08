مباشر.. يونايتد 1 - 0 سيتي.. 9 نقاط لتتويج ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يحتل السيتي المركز الثاني بـ57 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ9 نقاط، أو سقوط السيتي، للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي: ديفيد دي خيا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - لوك شاو - آرون فان بيساكا - نيمانيا ماتيتش - فريد - بورنو فيرنانديز - براندون ويليامز - دانييل جيمس - أنتونيو مارسيال.

فيما يبدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي: إيدرسون - جواو كانسيلو - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - أوليكساندر زيتشينكو - رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - فيل فودين - بيرناردو دي سيلفا - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.

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تفاصيل المباراة:

ضغط سيتي في الدقائق الاولى، وكاد أن يتقدم بهدف عن طريق ستيرلينج في الدقيقة التاسعة، ولكن دي خيا تصدى للكرة ليبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 16 انطلق جيمس وسدد كرة قوية تصدى لها إديرسون.

بدأ يونايتد في السيطرة على الكرة، وتسلم مارسيال الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 قبل أن يسدد ولكن اصطدمت كرته بأوتوميندي.

وفي الدقيقة 30، حصل يونايتد على ضربة حرة مشكوك في صحتها على حدود منطقة ليمررها لمارسيال الذي سدد الكرة في شباك إديرسون ليتقدم يونايتد بالهدف الأول.

واستمر تقدم اليونايتد، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الريدز بهدف نظيف.