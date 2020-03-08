أبوتريكة تعليقًا على ديربي مانشستر .. "الفار نائم"

علق محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، على تقنية الفيديو "الفار" بمباراة ديربي مانشستر التي تجمع الغريمين يونايتد وسيتي، قائلًا إنه على ملعب اولد ترافورد بالدوري الإنجليزي.

وقال أبوتريكة خلال الاستديو التحليلي لمباراة سيتي ويونايتد بشبكة بي إن سبورتس، إن مانشستر يونايتد يستحق ركلة جزاء لصالح فريد لاعب الوسط بعد عرقلته من جانب مدافع مانشستر

سيتي.

وتعجب أبوتريكة من عدم الرجوع لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء معلقًا بـ " الفار نائم" لأنه لم يحتسب ركلة الجزاء.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد متقدم بهدف على غريمه سيتي في أحداث الشوط الأول سجله انتوني مارسيال.