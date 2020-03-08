وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بالصعود لنصف نهائي الكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادى بيراميدز لصعود للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على زناكو الزامبي بنتيجة ٣ / ١ في مجموع المباراتين، حيث أقيمت مباراة العودة عصر اليوم على استاد الدفاع الجوي بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، توبولي مولامبو لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأشاد " وزير الشباب والرياضة " بالأداء الرجولي للاعبي

فريق بيراميدز خلال مباراتي الذهاب والإياب وبمشوار الفريق خلال مباريات البطولة.وأضاف " أشرف صبحي " أن الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية قدمت مستوى متميز وأداء بطولي وكانت خير نموذج للعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز.وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تابع مع رئيس بعثة النادي المصري البورسعيدي استعدادات الفريق للمواجهة التي ستجمعه بنهضة بركان المغربي الليلة في إياب نفس الدور من كأس الكونفدرالية الأفريقية ، مطالباً الفريق ببذل أقصى جهد للفوز والصعود للدور قبل النهائي من البطولة ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بمصر الأسبوع الماضي .وكان وزير الشباب والرياضة قدم التهنئة لمجلس إدارة قطبي كرة القدم المصرية النادي الأهلي والزمالك، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مضيفاً أنهم يسطرون تاريخ مصر الكروي، مؤكدين تفوقهم على أندية القارة الأفريقية متمنيًا لهم الوصول للمباراة النهائية.يذكر أن فريق نادي بيراميدز فاز في مباراة الذهاب على فريق زناكو بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور ال 8 بمنافسات الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي بزامبيا.