يونايتد يتقدم علي السيتي بهدف في الشوط الأول في ديربي مانشستر

انتهت أحداث الشوط الأول من ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، بتقدم الأول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد علي ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف الشوط الوحيد أنتوني مارسيال في الدقيقة 30،

بعد أن مرر له برونو فيرنانديز كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليستقبلها مارسيال بتسديدة علي الطائر سكنت شباك إيديرسون حارس مرمي مانشستر سيتي.

وبدأ اليونايتد المباراة بتشكيل يضم كلا من :- في حراسة المرمي: دي

خيا. الدفاع: ماجوير – لوك شو – لينديلوف – وان بيساكا. الوسط: ماتيك – فريد – ويليامز. الهجوم: فيرنانديز – مارسيال – جيمس.

وبدأ السيتي اللقاء بتشكيل يضم كلا من:- في حراسة المرمى: إيدرسون في الدفاع: زينشينكو، فيرناندينهو، نيكولاس أوتاميندي، جواو كانسيلو. في الوسط: ألكاي جندوجان، رودري، بيرناندو سيلفا. في الهجوم: رحيم سترلينج، سيرجيو أجويرو، فيل فودين