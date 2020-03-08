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أهلي 99 يفوز على أسوان بدوري الجمهورية

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فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد بمدينة أسوان، في إطار منافسات الجولة الـ٢٧ من دوري الجمهورية للشباب.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد طارق. الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم «دودو» –

إبراهيم السيد – مصطفى إلياس. الوسط: عبدالرحمن أشرف «مانو» – محمد فخري – محمد شكري – صالح نصر. الهجوم: فهد جمعة – مصطفى فوزي. وفي الشوط الثاني اكتفى عمرو أنور بإجراء تبديل وحيد، شارك أحمد السيد بدلًا من فهد جمعة.
وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق فهد جمعة في الدقيقة السابعة وصالح نصر في الدقيقة ١٩، قبل أن يقلص أسوان الفارق بهدف وحيد في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة. بهذا الفوز واصل «شباب الأهلي» التربع على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ٦٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٠ مباراة، والتعادل في خمس مباريات، وهزيمتين، مسجلًا ٦٥ هدفًا، بينما تلقت شباكه ١٨ هدفًا.
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