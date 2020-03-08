الأهلي يواصل مرانه في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، اليوم، دون راحة، بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل العودة إلى مصر.

واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز، التي أقيمت أمس في إياب دور

الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في القاهرة، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة العودة.

