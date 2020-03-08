راحة لثنائي الأهلي الأجنبي بمران اليوم

حصل جونيور أجايي وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الأحد، بإحدى الحدائق القريبة من فندق

الإقامة في مدينة بريتوريا.

واشتكى جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس،

فيما تعرض أجايي لإجهاد عضلي، واكتفى الثاني بأداء جلسات علاج طبيعي.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب إفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.