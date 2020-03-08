تدريبات منفردة لـ الشناوي ومعلول بمران الأهلي

خاض الثنائي محمد الشناوي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم بإحدى الحدائقالقريبة من فندق الإقامة.
وقام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص منحالة الإجهاد.
وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.
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