اخبار الرياضه

تدريبات منفردة لـ الشناوي ومعلول بمران الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض الثنائي محمد الشناوي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم بإحدى الحدائق

القريبة من فندق الإقامة.

وقام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من

حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منفردة لـ الشناوي ومعلول بمران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا