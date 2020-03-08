بطلات أندية وادى دجلة يشاركن في بطولة بلاك بول للسيدات البلاتينية

تشارك بطلات أندية وادى دجلة للإسكواش، رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم، واللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية على مستوى العالم، واللاعبة ميار هاني المصنفة 41 على مستوى العالم، في بطولة CIB بلاك بول للسيدات لعام 2020.
وتعد البطولة من أهم البطولات التي تقام على أرض جمهورية مصر العربية بمحافظة القاهرة في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الجاري، من تنظيم الإتحاد الدولي للإسكواش.
كانت تصنف بطولة "بلاك بول" من البطولات الذهبية العام الماضي ولكن لعام 2020 تم تصنيف البطولة من البطولات البلاتينية لوصول مجموع جوائزها إلى 180 ألف دولار.
وتبدأ اليوم المباريات التمهيدية للبطولة بمشاركة 32 لاعب في مقدمتهم اللاعبة ميار هاني التي تسعى للمنافسة علي لقب البطولة وتحسين تصنيفها الدولي.
ومن المقرر للمباريات الاساسية للبطولة أن تقام يوم 9 مارس بمشاركة 32 لاعبة نصفهم مؤهل
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